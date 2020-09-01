Шмигаль пояснив, за якої умови Україна відкриє кордони для іноземців

Шмигаль пояснив, коли Україна дозволить в’їзд у країну для всіх іноземців.

Кабінет міністрів вирішив обмежити в’їзд для громадян інших країн, щоб "зупинити імпорт" коронавірусу, адже останнім часом у країні спостерігається значне і стабільне зростання кількості інфікувань ним.

Однак, коли хоча б протягом двох тижнів у країні спостерігатиметься спад захворюваності на COVID-19, кордони для всіх іноземців відкриють. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це було вимушене рішення, ми не єдині, хто так вчинив. Слідом за нами інші країни розглядають таку необхідність – зупинити імпорт коронавірусу. Ми всередині держави боремося з розірванням ланцюжків, а є туристи, які неконтрольовано в’їжджають у країну... Закрили кордони саме зараз тому, що кількість хворих в Україні почала рости", – сказав глава уряду.

Він підкреслив, що іноземцям, які прибувають у країну для навчання або бізнесу, в'їзд дозволено.

"Не стоїть питання, щоб іноземці не в'їжджали зовсім. Стоїть питання взяти на контроль. З моменту закриття кордону в нашу країну в'їхала 21 тисяча іноземців: бізнес, дипломати, студенти", – зазначив Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що повне відкриття кордонів буде можливо, якщо протягом двох тижнів у країні спостерігатиметься спад захворюваності на COVID-19.

"Останнім часом у наc фіксується понад 2000 хворих за добу. Коли пройдемо цей пік, протягом хоча би двох тижнів бачитимемо, що пандемія спадає, тоді можна буде ухвалювати рішення про послаблення карантину", – зазначив він, додавши, що поки кордони залишаються закритими для іноземців, окрім певних категорій, до 28 вересня.

Коментар прем’єр-міністра на відео з 09:00 хвилини:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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