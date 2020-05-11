Шмигаль пояснив, чому українським медикам не заплатили надбавки

Надбавки за березень медикам, які працюють із хворими на COVID-19, не були виплачені, оскільки влада в регіонах керувалася застарілим документом Міністерства соціальної політики.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Денис Шмигаль відзвітував перед Володимиром Зеленським

Шмигаль пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабінету міністрів, а документом Мінсоцполітики від 2003 року.

"Тому попри наявність коштів у регіонах виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам", – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що ці кошти обов’язково мають бути виплачені.

"Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому разі не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто цього заслужив. Якомога швидше", – наголосив він.

За словами прем’єра, квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має виникнути.

Як писав OBOZREVATEL: