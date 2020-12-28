Шмигаль порівняв медицину в Україні з армією і підбив підсумки боротьби з COVID-19 за рік

Медична система в Україні у березні 2020 року року фактично була в такому ж стані, як і українська армія на початку 2014-го.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Кабінету міністрів України 28 грудня. За його словами, зараз система охорони здоров'я стала набагато сильнішою.

Шмигаль нагадав, із чим зіткнулися українські медики на початку пандемії COVID-19.

"Ні засобів індивідуального захисту, ні кисню, ні ліжкомісць, фактично ліквідована система протиепідемічної безпеки", – розповів прем'єр.

Він зазначив, що для ефективної протидії поширенню коронавірусу, медикам і уряду довелося міняти підходи, принципи, впроваджувати нові протоколи, мобілізувати лікарні та лікарів.

Також Шмигаль озвучив показники, яких удалося досягти за час боротьби з пандемією.

За його словами, кількість ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 збільшилася із 12 000 у квітні до майже 65 000 зараз. Якщо на початку пандемії в медустановах було лише 3500 ліжок із киснем, то зараз їхня кількість становить понад 45 000.

Також із 200 до 55 000 на добу зросла кількість тестувань методом ПЛР.

Прем'єр нагадав, що встановлено ​​систему додаткових виплат українським медикам на передовій боротьби з коронавірусом.

Із наступного року в бюджет закладено постійне підвищення зарплат лікарям на 30%. Витрати на медицину за 2 роки збільшилися на 60%, що становило додаткові 65 млрд грн.

Як писав OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що медична система України в сьогоднішніх реаліях зміцнюється так само, як це було з армією в 2014 році. Нардеп визнав, що в країні є проблема з ліжко-місцями для хворих на коронавірус, а також із недостатнім охопленням населення тестуванням.