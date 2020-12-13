Шмигаль не відповідає займаній посаді, – Рева

Ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що прем'єрміністр України Денис Шмигаль не відповідає займаній посаді.

Таку думку він висловив в ефірі "4 каналу" в п'ятницю, 11 грудня. За його словами, це видно по його діяльності в період пандемії коронавірусу і результатами, які зараз демонструє країна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли він говорить, що деякі міністерства треба посилювати, я просто ставлю собі питання, а що може посилити взагалі цей уряд, самого Шмигаля? Ну він же взагалі, на мою думку, не відповідає займаній посаді. Починаючи від його діяльності в період коронавірусної пандемії , і закінчуючи тим, які результати на сьогоднішній день ми демонструємо, як країна", – сказав Рева.

Він вважає, що "ніякий" Шмигаль буде займати пост прем'єра, поки це вигідно голові держави.

"Вони будуть тримати його до тих пір, поки їм це буде вигідно. Тому що на тлі "ніякого" Шмигаля і "ніякого" уряду найбільший діяч політичної сучасності представляє собою велику величину", – додав Рева.

Він також озвучив "різницю" між двома Кабмінами при Володимирі Зеленському.

"Між ними є суттєва різниця. То були дурні з ініціативою, а це просто дурні", – заявив Рева.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єрміністр Денис Шмигаль висловив переконання, що в стрибку захворюваності коронавірусом в Україні винні байдужі громадяни.