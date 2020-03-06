Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поки не збирається звільняти керівництво митниці. Принаймні, доти, поки не буде проведено аудит.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За словами прем'єра, зараз намагаються проаналізувати через що виникла діра в бюджеті, а також вирішити, як цю дірку можна заткнути. Працювати доводиться навіть на вихідних.

Денис Шмигаль в ефірі у Шустера Скріншот з відео

"Ми зараз працюємо над тим, щоб проаналізувати, по-перше, причини невиконання бюджету за перші два місяці, а по-друге, ми шукаємо джерела і напрямки, за якими ми в першому кварталі виконаємо бюджет – це першочергове завдання", – заявив Шмигаль.

Виходячи з усього цього, Шмигаль сказав, що керівництво не мінятимуть доти, поки не буде завершено аудит.

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