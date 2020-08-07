Шмигаль назвав умову подачі Україною води до Криму

Україна готова забезпечувати людей в анексованому Росією Криму прісною водою в разі гуманітарної катастрофи на півострові.

Як заявив прем’єр-мінстр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода, в такому разі вода постачатиметься громадянам, але не "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

"У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де, в Криму чи десь в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі", – сказав він.

За словами Шмигаля, на даний момент постачання дніпровської води до Криму стало технічно неможливим.

"Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по наявній інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Кримський півострів стрімко пересихає. Без води щодня залишаються все нові села, а в міста її подають за годинами. Люди залишають насиджені місця, оскільки через посуху не можуть нічого вирощувати й заробляти на сільському господарстві.

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