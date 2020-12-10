Шмигаль назвав байдужих українців винними в стрибку нових заражень COVID-19
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив переконання, що в стрибку захворюваності на коронавірус в Україні винні байдужі громадяни.
Водночас уточнив, що так відбувається й загалом у Європі. Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".
Насамперед глава уряду зазначив, мовляв, ніхто не міг уявити, "як експонентно піде ріст" нових випадків інфікування COVID-19.
На думку прем’єра, причиною стало недотримання громадянами елементарних правил під час пандемії.
"Небезпека першої хвилі – це паніка. А що таке друга хвиля? Це байдужість, коли людям стало вже все одно", – переконаний Шмигаль.
На його думку, люди втомилися від карантинних обмежень, а також змучилися від страху підхопити вірус.
"І почалася байдужість, коли маски у всіх на бороді, всі ходять у ресторани й так далі. Це відбулося по всій Європі, як ракета, графік злетів щодо захворюваності", – констатував прем’єр.
Нагадаємо, що напередодні Кабмін ухвалив рішення про запровадження локдауну в Україні з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали так званими зимовими канікулами заради безпеки українців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Денис Шмигаль зазначив, що за прогнозами уряду, в першій декаді січня 2021-го в Україні очікують до 20-25 тисяч нових інфікованих COVID-19 за добу.
Також прем’єр назвав карантин вихідного дня "українським продуктом", яким начебто почали користуватися й інші європейські країни.