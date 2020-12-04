Шмигаль припустив введення жорсткого карантину в Україні в січні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припустив введення жорсткого карантину по всій території країни з початку січня.

Про це він заявив 4 грудня під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яка транслювалася на YouTube-каналі парламенту. Прем'єр зазначив, що в грудні посилення протиепідемічних заходів нібито не знадобиться (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Стосовно ситуації в грудні, січні: міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримає в грудні навантаження, хоча воно надзвичайно високе, і надзвичайно важко працювати медикам. Але ми можемо допустити, що протягом грудня в посиленні карантинних заходів необхідності не буде. Далі ми будемо говорити про січень місяць", – сказав Шмигаль.

Раніше про високу вірогідність введення жорсткого карантину в січні заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він пояснив необхідність такого кроку тим, що в січні та лютому почнеться пік захворюваності на грип. Відтак, до того моменту держава повинна підійти з мінімальною кількістю захворювань на COVID-19.

Нагадаємо, в багатьох країнах світу через пандемію коронавірусу було ввдено локдаун (англ. lockdown – блокування) – заборону людям вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.

Утім в Україні, найімовірніше обмеження будуть не такими жорсткими. Адже, за словами Шмигаля, навіть під час жорсткого карантину влада не планує припиняти рух громадського транспорту.

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