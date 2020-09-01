Шмигаль анонсував продовження карантину в Україні та нові хвилі COVID-19

В Україні адаптивний карантин, незважаючи на те, що поки його продовжили до 31 жовтня включно, триватиме ще довго. Жорсткість його обмежень залежатиме від ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Про це в інтерв'ю The Page розповів прем'єр-міністр Денись Шмигаль. За його словами, незалежно від сьогоднішніх показників щодо COVID-19, уряд передбачає, що у вересні-жовтні країну очікує напружений момент із проходженням чергового спалаху пандемії.

"Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що його, ймовірно, буде продовжено й далі. Тут важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання, лікарні, підвести кисень до ліжок. Це один із елементів сучасних протоколів лікування", – пояснив він.

Глава уряду зазначив, що зараз немає такого розуміння, як перша, друга або третя хвилі пандемії, натомість медики й урядовці користуються поняттям – хвилеподібний розвиток коронавірусу в світі.

В Україні та світі спостерігається хвилеподібний розвиток COVID-19

"Тобто цих хвиль може бути багато. І рахувати, яка це хвиля – перша, друга або десята, – напевно, вже некоректно. Треба розуміти, що сьогодні світ живе з коронавірусом. Ми очікуємо винахід вакцини..." – підкреслив Шмигаль.

Водночас додав, що до моменту появи комерційних партій ефективних ліків і перших вакцин від COVID-19 державі потрібно стримувати поширення вірусу можливими способами. Серед них – карантин і дотримання його правил, загальноприйнятих рекомендацій.

"Сьогодні в Україні протоколи лікування й ліки українських виробників дозволяють нам не допускати важких стадій, і у нас летальність від коронавірусу зменшується. Якщо на початку вона була 3%, потім 2,5%, то зараз уже 2,2%. Вона продовжує зменшуватися. Це показник роботи наших лікарів, показник ефективності протоколів", – запевнив прем'єр.

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