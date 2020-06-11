Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що другий етап медреформи в Україні триватиме, а занижені тарифи на операції перерахують.

Про це він заявив під час прес-конференції з нагоди 100 днів на посаді, відрізок з якої був опублікований в його Telegram-каналі. За його словами, законопроекту, який скасовує реформу, не буде, а вже зараз йде робота по перерахунку вартості деяких пакетів медичних послуг.

"Там дійсно були помилки, неправильні розрахунки вартості певних видів і пакетів медпослуг. Багато з них занижені, наприклад, інфарктний пакет коштує 16 тисяч гривень, а за фактом це більше 30 тисяч гривень. Це потрібно перераховувати, тому що цих грошей не вистачає для покриття витрат на операцію. Таких прикладів багато. Ці помилки необхідно виправити, ми це робимо", – заявив він.

За словами прем'єра, медреформа потрібна, але необхідно провести певну роботу, щоб вигоду відчув як пацієнт, так і медпрацівник.

"Взагалі, ця медреформа повинна бути, ми хочемо змін в медичній сфері, хочемо, щоб вона була краще, якісніше, ближче до людей. Але від реформи повинні виграти і пацієнт, і медпрацівник. Коли пацієнт не розуміє як він виграв, а медпрацівник переживає , що він втратить роботу або що йому заплатять недостатньо грошей – це не реформа, а помилки, які потрібно визнавати ", – сказав Шмигаль.

Він додав, що до кінця року ці помилки будуть виправлені і вже в 2021 році українці побачать другий етап медреформи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пілотний проект в рамках медрефоми, який проходив в Полтавській області з квітня 2019 року по квітень 2020 року, визнаний Міністерством охорони здоров'я вдалим.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал