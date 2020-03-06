Шлюб із розрахунку: як відставка Рябошапки об'єднала "Слугу народу" й кума Путіна

У Верховній Раді сформувалася нова більшість. Крім "Слуги народу", туди увійшли кілька депутатських груп і фракція Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".
Голосування за відставку Руслана Рябошапки спровокувало скандал. Незважаючи на чіткий посил Володимира Зеленського "звільнити" генпрокурора, у монобільшості дали всього 179 голосів "за". Не підтримали аж 69 слуг народу.
Що це? Розкол у фракції президента чи новий союз із кумом Володимира Путіна – з'ясовував OBOZREVATEL.
Хто голосував за Рябошапку?
5 березня Верховна Рада відправила генерального прокурора України у відставку. "За" таке рішення висловилися 263 народні депутати. Більш ніж упевнене голосування, що викликало цілу низку питань.
Одне з найбільш показових – чому рішення підтримало лише 179 слуг? У фракції, нагадаємо, є 249 народних обранців. Публічно члени монокоаліціі говорять про єдність і беззаперечну підтримку ініціатив свого лідера.
Тут же – саботаж важливого рішення президента майже сімома десятками нардепів. Врятуватися від провалу Офісу президента допомогли "опозиціонери" і декілька депутатських груп.
Всього карта тих, хто підтримав відставку, має наступний вигляд:
"Слуга народу" – 179
"Опозиційна платформа – За життя" – 36
"За майбутнє" – 15
"Довіра" – 16
Позафракційні – 17
Не долучилися фракції "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина". Безліч їхніх представників і зовсім проголосували проти.
Голосування
Скриншот
І це притім, що за відставку Рябошапки особисто й відкрито виступав Зеленський. Ось його заява за кілька годин до голосування в парламенті:
"Я справді вважаю, що Руслан хороший фахівець, що стосується Генпрокуратури. Я вважаю, що він не показав результат. Якими б ми не були красивими, з якими б красивими намірами, очима, кроками, з відкритим серцем. Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.
Проти ж були представники західних посольств і дипломати. Вони неприховано підтримували Рябошапку. Хоча, за всієї поваги до іноземних партнерів, втручатися у внутрішні українські справи вони не мали жодного права.
"Ми з нетерпінням чекаємо сьогоднішньої зустрічі послів країн "Великої сімки" (G7) з генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора", – за кілька днів до відставки написало посольство США в Україні. Також було опубліковано фото з генпрокурором і послами G7.
Зустріч Рябошапки з послами
Показовий і той факт, що практично паралельно з голосуванням у Раді Зеленський зустрівся у Полтаві з послами "сімки". Де, очевидно, розглядався, окрім всього іншого, і кейс з відставкою уряду Олексія Гончарука та генпрокурора. В офіційному повідомленні пресслужби глави держави зазначено, що президент пообіцяв дипломатам не змінювати курс країни.
Зустріч президента з послами G7
Хто відмовився голосувати зі слуг і чому?
У цьому контексті цікаво проаналізувати голосування саме слуг народу. З найпершого дня роботи парламенту 9-го скликання ЗМІ пишуть про наявність відразу кількох осередків впливу всередині монобільшості. І голосування щодо головного прокурора багато в чому кидає світло на реальний стан речей у СН.
Кістяком фракції є так звана група Квартал, що складається з осіб, наближених до Володимира Зеленського. Здебільшого це люди з виборчого списку владної партії, а також низка мажоритарників. І це найчисленніше утворення політсили.
Також відомо про неофіційну групу нардепа Олександра Дубінського, невеликі групи вже експрем'єр-міністра Олексія Гончарука, глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова та інших.
Активні й так звані соросята, що орієнтуються на іноземні посольства. Детально OBOZREVATEL писав про них тут.
Проаналізувавши список тих, хто не підтримав відставку Рябошапку, можна виділити умовно дві групи нардепів:
афілійовані з американським посольством і грантовими структурами;
ті, хто ухвалив персональне рішення й вирішив підтримати Рябошапку.
Ймовірно, у фракції найближчими днями проведуть бесіди з цілою низкою нардепів, які відмовилися голосувати за ініціативу Зеленського. Зокрема з тими, хто так чи інакше дотримується лінії іноземних структур.
У Раді сформувався новий союз?
Як сказано вище – рішення щодо Рябошапки вдалося ухвалити лише завдяки допомозі двох депутатських груп, позафракційних нардепів і ОПЗЖ. У кулуарах Верховної Ради вже заговорили про ситуативну коаліцію в парламенті: СН + ОПЗЖ + депутатські групи "За майбутнє", "Довіра", а також півтора десятка позафракційних нардепів.
Для "Слуги народу" це досить вигідний союз, зважаючи на регулярні проблеми всередині політсили. Сказати, що Офіс президента не може зібрати 226 голосів у СН, не можна, але від голосування до голосування це зробити дуже складно. Ризики зростають.
ОПЗЖ і групи в цьому контексті слугують страховкою, що може потрібної миті допомогти. Як це було, наприклад, із голосуванням у першому читанні за ринок землі. Тоді "за" виступили 227 слуг, інших 13 набралося силами позафракційних.
Як кажуть джерела OBOZREVATEL у монобільшості, Офісу президента вдалося налагодити контакт із Віктором Медведчуком і вибудувати ситуативний союз. Принаймні час від часу домовлятися під потрібні рішення. З депутатськими групами ситуація ж іще простіша – вони складаються з мажоритарників, яким вигідно щороку отримувати субвенції на свої округи. Офіс президента, як показав бюджет на 2020 рік, готовий іти на поступки.
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