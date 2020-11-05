Шляхи до припинення війни на Донбасі можуть бути різними, – Єрмак

Чинна влада в Україні не перестане добиватися припинення війни на Донбасі, але шляхи для досягнення цієї мети можуть бути різними.

Про це в інтерв'ю програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на питання про план "Б", повідомляється на сайті глави держави.

"Президент про це говорив, і я про це говорив, що ми не збираємося витрачати роки для того, щоб досягти нашої мети припинити війну. Ми ніколи не зупинимося щодо припинення війни, але шляхи до цього припинення можуть бути різними", – сказав пояснив він .

Єрмак підкреслив, що переговори в "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі тривають.

"Є дипломатичний шлях, який сьогодні ми використовуємо", – додав він.

Єрмак також зауважив, що повернення окупованих територій має відбуватися виключно на умовах України.

За його словами, зараз також багато робиться для відбудови підконтрольних Україні територій Донбасу.

При цьому він вважає, що про терміни повернення окупованого Криму поки говорити рано.

"Я в цьому (деокупації Криму) упевнений, але ніхто не може відповісти, коли це відбудеться. Я теж вам не дам конкретної відповіді, що це відбудеться через рік чи два", – сказав Єрмак.

Він нагадав, що президент України ініціював створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук висловив упевненість, що у президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.