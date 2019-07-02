Шлейф регіоналів: в Раду від партії Смешка йде дочка екс-нардепа

Дочка екс-нардепа Сергія Терещука, Єлизавета Терещук, балотується у Верховну Раду України за 197 виборчим округом від партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Як повідомляє "18000", Центральна виборча комісія зареєструвала її кандидатом в парламентарі 24 червня. Зараз Єлизавета Терещук обіймає посаду заступника генерального директора з маркетингу, голови наглядової ради компанії "Маїс".

Єлизавета Терещук "18000"

Що стосується її батька, то він – голова ради директорів групи компаній "Маїс". У минулому Терещук – народний депутат 4 і 6 скликань.

Він очолював блок "За єдину Україну" Леоніда Кучми, потім входив до складу цієї політсили при Володимирі Литвині, а також прислужував Сергію Тулубу – екс-регіоналу, який очолював Черкаську ОДА. Будучи наближеним до нього, Терещук був заступником голови Черкаської ОДА і депутатом обласної ради.

Сергій Терещук Latifundist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналістка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Смешко продає місця у своїй політичній силі за приголомшливими цінами. Більш того, рекламу він розміщує навіть в газеті безкоштовних оголошень.

Голова обласного відділення партії "Сила і честь" Ігоря Смешка в Чернівцях, Валентина Радчук, вирішила скласти свої повноваження. Найбільше її не влаштувала таємничість формування виборчого списку партії.

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