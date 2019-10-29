Школа існує, вчителі — не 'сепари': з'явилися нові деталі поїздки Зеленського у Золоте

Інформація про те, що президент України Володимир Зеленський під час поїздки в місто Золоте на Донбасі зустрічався з підставними вчителями у будівлі начебто неіснуючої школи, виявилася фейком.

Спростування опублікували на сторінці спільноти "По той бік новин" у Facebook. Автори допису назвали все брехнею й розібрали історію по пунктах.

Насамперед вони вказали на те, що навчальний заклад у Золотому, який відвідував президент, дійсно існує. Його повна назва — Золотівська філія І-ІІ ступенів №7 опорного навчального закладу "Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Попаснянської районної ради Луганської області".

Зустріч Зеленського із жителями міста Золоте Twitter MrHimikus

"В країні зараз відбувається реформа освіти — саме тому у регіонах відбулася реорганізація навчальних закладів: як наслідок виникли опорні школи (як основні) та їхні філії (тобто, заклади, які юридично перебувають у підпорядкуванні опорних). Саме тому у 2017 році є сотні записів про ліквідацію шкіл (а насправді, вони перейшли у статус філії)", — йдеться у розвінчанні фейку.

Далі в дописі звернули увагу на двох вчительок, яких у соцмережах нарекли актрисами, а також звинуватили у сепаратизмі. Автори посилаються на розмову з директоркою навчального закладу Галиною Єремєєвою, яка підтвердила, що обидві — таки педагоги.

Facebook "По той бік новин"

"Одна із них — це фахівчиня із обслуговування будівлі та вчителька трудового навчання Світлана Анатолівна Григор. Інша — Світлана Вікторівна Бурлакова, вчителька географії. Вони працюють у цій школі 26 і 10 років відповідно. Перед тим, як спілкуватися із директоркою, ми повністю вивчили її сторінку у Фейсбуці, усіх її друзів і знайшли практично всіх вчителів із фото. Сторінки справжні, створені задовго до зустрічі", — зазначено в інформації.

Ще як аргументи вказані декілька лінків на дописи волонтерів, які особисто знають вчителів, а також сюжети новин про школу, що знімалися задовго до її відвідування президентом Зеленським.

Водночас інші користувачі соцмереж спростували звинувачення вчителів школи із Золотого в тому, що ті нібито підтримували сепаратистський мітинг у 2014 році. Вони опублікували фото для порівняння.

Соцмережі

"Але, якщо придивитися, це ж зовсім різні люди, правда? Тож, якщо це фейк, — кому і для чого він знадобився?" — підписала знімок у Facebook Женя Дисс.

Додамо, що у спростуванні ресурс також послався на висловлювання у соцмережі голови Луганської ОДА Сергія Гайдая. Він зі свого боку закликав "вчитися поважати себе і опонента", а також запросив автора провокативного допису-першоджерела теж відвідати "неіснуючу" школу.

Фото для порівняння Facebook Женя Дисс

"Хочу офіційно запросити людину, на допис якої посилаються видання та всі колективи інтернет-ресурсів, які опублікували цю маячню, у Сєвєродонецьк — для подальшої екскурсії у Золоте (ще його називають Родіна). Побачите неіснуючу школу, поспілкуєтеся із неіснуючими вчителями, які вчать неіснуючих дітей", — емоційно написав чиновник.

А також підкреслив той факт, що вчителям, яких обговорює вся країна, доводитися під обстрілами йти до школи, тому що там на них чекають учні. А для самих дітей уроки та школа — дуже важливі.

"І це не порожні слова. Просто, коли чути постріли та вибухи мін, то в школі, з вчителями й іншими однокласниками, не так боязно. Тож із середи по п’ятницю включно, чекаю "зрадофілов" щодня із 7:30 у себе в кабінеті", — підсумував Гайдай.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав місто Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

У рамках офіційної поїздки він побував у місцевій школі, після чого в мережі його звинуватили у зустрічі з "підставними вчителями", яких обізвали акторами.

Згодом український волонтер Тім Златкін поділився інформацією, що учителі з міста Золоте, з якими спілкувався Зеленський, мають паспорти Росії. Він розповів, що отримав паспортні дані жінок і домагатиметься скасування для них соціальних виплат.

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