Радник голови МВС Зорян Шкіряк розкритикував позицію радника секретаря РНБО Сергія Сивохи щодо Донбасу і назвав її "абсолютно антидержавницькою".

"Хто такий Сивохо взагалі? Він радник секретаря РНБО на громадських засадах. Тому відповідально сьогодні вам кажу, що пан Сивохо – ніхто", – заявив Шкіряк в ефірі ObozTV. Він прокоментував сутичку Сивохи з представниками "Азова" і "Нацкорпуса", яка відбулася під час презентації Національної платформи єдності і примирення 12 березня.

Шкіряк нагадав, що Сивохо не був уповноважений представляти офіційну позицію РНБО.

"Про це дуже чітко сказав секретар РНБО Олексій Данилов, якого особисто я дуже поважаю. Тому будь-які ініціативи Сивохи – його особисті ініціативи. А не позиція президента або позиція держави. Коли він намагається маніпулювати цими поняттями – безумовно, це неприйнятно. Він не державний чиновник! Він радник секретаря РНБО на громадських засадах", – наголосив він.

"Як громадянин України і патріот, я вважаю його позицію абсолютно антидержавницькою. Тези, які продукує Сивохо, є нічим іншим, як тезами російської пропаганди", – додав Шкіряк.

При цьому радник Арсена Авакова закликав розділяти політичну і правову складову конфлікту Сивохи з націоналістами.

"Є межа, за якою починається правопорушення. На будь-яке правопорушення і застосування фізичної сили поліція зобов'язана реагувати відповідно до законів України. Тому за фактом цієї справи порушено кримінальне провадження за статтею 296", – пояснив він.

Шкіряк визнав, що хоча розуміє обурення ветеранів АТО, але засуджує застосування фізичної сили.

"Застосування фізичної сили і правопорушення щодо будь-якого громадянина України, незалежно від прізвища, є неприйнятним", – констатував він.

За його даними, презентація Платформи проходила без участі правоохоронців.

"Хоча той же Сивохо міг би повідомити, і правоохоронці якимось чином були присутні, щоб унеможливити ті чи інші конфлікти", – сказав Шкіряк.

Він уточнив, що затриманим загрожує або кримінальне, або адміністративне покарання. Про це стане відомо в ході з'ясування слідчими всіх обставин справи.

Під час сутички Сивохо штовхнули і він упав

Як писав OBOZREVATEL:

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