Радник глави МВС Шкіряк заінтригував фото таємничої дівчини з каблучкою на безіменному пальці

Дар'я Дурова Політика 23:27, 20.08.2020 Оновлено: 23:40, 20.08.2020

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк оприлюднив фото, на якому обіймає дівчину з каблучкою на безіменному пальці.

Новий знімок політик опублікував на своїй сторінці у Facebook 20 серпня. Він ніяк не підписав фотографію, а обличчя дівчина сховала за спиною чоловіка.

У коментарях користувачі привітали Шкіряка. Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош назвав фото інтригуючим, з чим погодився радник Арсена Авакова.

Радник глави МВС показав фото з дівчиною.
Facebook / Зорян Шкіряк
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Скриншот

Додамо, в сімейному стані Шкіряка у Facebook вказано "без пари".

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зорян Шкіряк опублікував у мережі іронічне фото, назвавши себе "аваківським псом".

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