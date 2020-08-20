Радник глави МВС Шкіряк заінтригував фото таємничої дівчини з каблучкою на безіменному пальці

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк оприлюднив фото, на якому обіймає дівчину з каблучкою на безіменному пальці.

Новий знімок політик опублікував на своїй сторінці у Facebook 20 серпня. Він ніяк не підписав фотографію, а обличчя дівчина сховала за спиною чоловіка.

У коментарях користувачі привітали Шкіряка. Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош назвав фото інтригуючим, з чим погодився радник Арсена Авакова.

Радник глави МВС показав фото з дівчиною. Facebook / Зорян Шкіряк

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Додамо, в сімейному стані Шкіряка у Facebook вказано "без пари".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Зорян Шкіряк опублікував у мережі іронічне фото, назвавши себе "аваківським псом".

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