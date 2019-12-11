"Шкільні товариші!" З’явилися цікаві подробиці із зустрічі Зеленського й Путіна в Парижі

Президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін не кричали й не сварилися під час тет-а-тету в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі.

Натомість розмова була на рівних, а український лідер поводився достойно. Так її, посилаючись на слова європейських колег, характеризують автори Telegram-каналу "Станковий кулемет", ділячись подіями "з-за зачинених дверей".

Зі свого ж боку вони розповіли про поведінку на саміті помічників Зеленського: "Після довгого очікування пресконференції до залу нарешті зайшла українська делегація. Біля нас найближче сіли Кирило Тимошенко і Андрій Богдан. Один в одного вони питали: чи хвилюється він? Вони за нього точно хвилювалися".

Путін і Зеленський

За їхніми словами, згодом Богдан, сидячи в залі, ніби намагався договорювати речення за Зеленським, коли той відповідав на запитання вже на сцені.

"Все це трохи нагадувало шкільних товаришів, котрі прийшли підтримати друга і котрі щиро за нього вболівають. І хочуть, аби йому все вдалося. Таке рідко побачиш в українській політиці. Це навіть не про політику. А таки про дружбу", – йдеться в повідомленні.

Журналісти переконані, що такі щирі дружні стосунки складно зберегти, однак представникам команди українського президента це цілком вдається.

Андрій Богдан, Володимир Зеленський, Кирило Тимошенко nv.ua

"Всі вони виглядали живими людьми, може, занадто навіть живими для подібних заходів. І здавалося, що їм навіть можна трохи позаздрити серед цієї всієї серйозності, позолоти, німецького прагматизму, французького цинізму в купі з наївністю та російською "роботністю". Путін найменше виглядав взагалі живим. А ми, думаючи над питанням для нього, мали такий варіант: де ви берете такий якісний ботокс?" – насамкінець посміялися журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологиня, професорка Національного університету "Львівська політехніка" Олена Лещинська, проаналізувавши виступи на брифінгу за підсумками "нормандського саміту", дійшла висновку, що президент України Володимир Зеленський не почувався менш упевнено, ніж глава Росії Володимир Путін.

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