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12 вересня • оновлено в 20:37
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"Шкарпетки дня": босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді

7.3т Читати матеріал російською

Депутата Верховної Ради 9-го скликання Олексія Жмеренецкого (фракція партії "Слуга народу") помітили в будівлі парламенту роззутим.

Відповідні знімки були зроблені під час засідання у четвер, 12 вересня. Фото на сторінці у Facebook опублікувала журналістка Варвара Квітка.

"Нова рубрика приспіла: шкарпетки дня. Слуга народу ходить у парламенті в шкарпетках по килимах. Виховання чи нові туфлі тиснуть?" – написала вона.

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Олексій Жмеренецкій

Олексій Жмеренецкій

facebook.com/alexzhmer

"Лайфхак: носіть шкарпетки тонші або тапочки в пакетику", – пожартувала журналістка.

"Шкарпетки дня": босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді

facebook.com/varvarakvitka

"Шкарпетки дня": босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді

facebook.com/varvarakvitka

"Просто людина відчуває себе на роботі як вдома", "Кльові шкарпетки", "Мамо, я вдягнув шкарпетки!" – пишуть користувачі мережі в коментарях.

Олексій Жмеренецкій

Олексій Жмеренецкій

facebook.com/alexzhmer

"Шкарпетки дня": босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді

скрін коментарів

"Шкарпетки дня": босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді

скрін коментарів

"Шкарпетки дня": босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді

скрін коментарів

"Шкарпетки дня": босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді

скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній народний депутат Верховної Ради Надія Савченко знову опинилася в центрі скандалу через свою поведінку. У будівлі парламенту вона роззулась і закинула ноги на стіл.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України фотографии Партія Слуга народу політика
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну чего вы - зарплаты на нормальные туфли не хватает... Нужно срочно повысить!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это же зоопарк.Там парнокопытные ходят босые.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вырод-ки босоногие, поляки бы вас заставили приличию.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Драго Кувалда, ну в лапти онучи это тоже модно для рассеи 17 века , которая там застряла
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