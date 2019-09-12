"Шкарпетки дня": босоногий "слуга народу" розсмішив мережу поведінкою в Раді

Депутата Верховної Ради 9-го скликання Олексія Жмеренецкого (фракція партії "Слуга народу") помітили в будівлі парламенту роззутим.

Відповідні знімки були зроблені під час засідання у четвер, 12 вересня. Фото на сторінці у Facebook опублікувала журналістка Варвара Квітка.

"Нова рубрика приспіла: шкарпетки дня. Слуга народу ходить у парламенті в шкарпетках по килимах. Виховання чи нові туфлі тиснуть?" – написала вона.

Олексій Жмеренецкій facebook.com/alexzhmer

"Лайфхак: носіть шкарпетки тонші або тапочки в пакетику", – пожартувала журналістка.

facebook.com/varvarakvitka

facebook.com/varvarakvitka

"Просто людина відчуває себе на роботі як вдома", "Кльові шкарпетки", "Мамо, я вдягнув шкарпетки!" – пишуть користувачі мережі в коментарях.

Олексій Жмеренецкій facebook.com/alexzhmer

скрін коментарів

скрін коментарів

скрін коментарів

скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній народний депутат Верховної Ради Надія Савченко знову опинилася в центрі скандалу через свою поведінку. У будівлі парламенту вона роззулась і закинула ноги на стіл.

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