Шкарлет визнав, що очолив МОН після дзвінка з ОПУ та зустрічі із Зеленським
В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, що свою посаду отримав після дзвінка та запрошення з Офісу президента України.
Про це чиновник розповів в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що раніше не був в ОПУ.
"Я був в Інституті демографії, обговорював певну наукову проблему ... і тут мені подзвонили з Офісу президента і запросили прийти на 19-ту годину", – сказав він.
На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він обговорив своє "регіоналівське" минуле.
"Перше, що я сказав Володимиру Олександровичу перед початком співбесіди, обов'язково "вилізе" мій певний слід у відношенні "Партії регіонів". Він є. У 2010 році мене обрали ректором, в травні я почав виконувати свої обов'язки. У вересні люди з керівництва обласної адміністрації мені сказали: "Ти балотуєшся". Попит на рейтингових політиків завжди був, є і буде", – згадував він.
Шкарлет пояснив, що не міг відмовитися, адже тоді під ударом міг опинитися весь персонал вишу.
"Поясню, чому. Університет – державна установа. Я не хотів ризикувати – якщо в цій політичній частині ти відмовляєшся від чогось, значить, завтра страждати буде, можливо, весь колектив", – розповів в.о. міністра.
Також Шкарлет заперечував, що до його призначенням мали відношення впливові політики.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки.
У той же час відомо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.
На сайті Міністерства освіти і науки України відредагували новину про призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки глави МОН.