Шкарлет визнав, що очолив МОН після дзвінка з ОПУ та зустрічі із Зеленським

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, що свою посаду отримав після дзвінка та запрошення з Офісу президента України.

Про це чиновник розповів в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що раніше не був в ОПУ.

"Я був в Інституті демографії, обговорював певну наукову проблему ... і тут мені подзвонили з Офісу президента і запросили прийти на 19-ту годину", – сказав він.

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він обговорив своє "регіоналівське" минуле.

"Перше, що я сказав Володимиру Олександровичу перед початком співбесіди, обов'язково "вилізе" мій певний слід у відношенні "Партії регіонів". Він є. У 2010 році мене обрали ректором, в травні я почав виконувати свої обов'язки. У вересні люди з керівництва обласної адміністрації мені сказали: "Ти балотуєшся". Попит на рейтингових політиків завжди був, є і буде", – згадував він.

Шкарлет пояснив, що не міг відмовитися, адже тоді під ударом міг опинитися весь персонал вишу.

"Поясню, чому. Університет – державна установа. Я не хотів ризикувати – якщо в цій політичній частині ти відмовляєшся від чогось, значить, завтра страждати буде, можливо, весь колектив", – розповів в.о. міністра.

Також Шкарлет заперечував, що до його призначенням мали відношення впливові політики.

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