Маленька Антанта: Україні підказали, з ким вигідно об'єднатися

Геополітичний союз Польщі і України міг би отримати суттєву підтримку з боку США і посилити вплив країн у регіоні.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко.

"Україна, на жаль, зараз в такому стані, що ми не є тим суб'єктом як, наприклад, Франція, яка має в своєму розпорядженні ядерну зброю, або Великобританія, щоб запропонувати такий рівень паритетного партнерства. Але ми можемо запропонувати щось на кшталт маленької Антанти, наприклад, Польщі та України", - зазначив він.

За його словами, за основу можна взяти проект Міжмор'я, який у міжвоєнний період просував глава Польщі Юзеф Пілсудський.

"Ось цей проект Балто-Чорноморського союзу або Міжмор'я, де Україна і Польща розділять лідерство, а до них приєднаються країни Балтії, Румунія. Ось такий альянс найбільшої країни Європи і Польщі, у якій ріст економіки у 4%, він був би цікавий" , - переконаний експерт.

Крім того, Кравченко вважає, що Вашингтон зацікавлений в подібному проекті на території Східної Європи.

"Згадайте проект Тримор'я, який Трамп облаштовував. Це інфраструктурний проект, не геополітичний. Тобто США намагаються цей регіон підштовхнути до об'єднання. Американці хочуть бачити сильний геополітичний проект в цьому регіоні, який стане східним валом Заходу, який забезпечить гідний рівень безпеки для східного флангу НАТО і посилить сам альянс", - констатував він.

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