Східна Гута: знову десятки загиблих, тисячі цивільних залишили анклав

Унаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті 17 березня щонайменше 30 людей загинули, десятки поранені, заявляють спостерігачі. За їхніми даними, за цей день з району евакуювалися близько 10 тисяч осіб.Щонайменше 30 людей загинули в суботу, 17 березня, внаслідок авіаударів по сирійському району Східна Гута, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, в місті Замалка мішенню авіаудару стала група людей, які намагалися втекти на підконтрольну уряду Сирії територію. Ще кілька десятків людей були поранені, передає агенція dpa.

Центр моніторингу повідомив також, що близько 10 тисяч людей, включаючи сотні жінок та дітей, вранці 17 березня залишили анклав. Загалом же, як зазначили в центрі, починаючи з п'ятниці на підконтрольну уряду територію зі Східної Гути втекли близько 40 тисяч осіб.

Тим часом в російському Генштабі повідомили, що з ранку суботи зі Східної Гути вийшли понад 27 тисяч людей, а загалом "гуманітарним коридором" виведено понад 44 тисячі осіб, повідомляє агенція "Інтерфакс". Також росіяни стверджують, що сирійські урядові війська під час проведення операції проти бойовиків ісламістської групи "Джебхат ан-Нусра" повністю дотримуються резолюції Радбезу ООН.

Нагадаємо, 18 лютого війська президента країни Башара Асада за підтримки російської авіації почали наступ на позиції повстанців у Східній Гуті. За даними Сирійського моніторингового центру, з того часу в районі загинуло майже 1400 мирних жителів. В урядовій армії заявляють, що взяли під свій контроль більше половини території анклаву.

За даними спостерігачів, в облозі у Східній Гуті перебувають майже 400 тисяч жителів, які не мають доступу до продовольства, питної води та медикаментів.