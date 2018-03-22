Східна Гута: 19 мирних жителів загинули внаслідок авіаудару

19 загиблих і десятки поранених внаслідок авіаудару по Східній Гуті у Сирії. Спостерігачі інформують про погіршеня гуманітарної ситуації в анклаві.Внаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті, щонайменше 19 мирних жителів загинули, понад 40 осіб зазнали поранень. Про це у четвер, 22 березня, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, інформує dpa.

Сирійські урядові війська ведуть обстріл Східної Гути протягом декількох тижнів. Від середини лютого в регіоні загинули понад 1500 мирних жителів, зазначають представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Урядові війська Сирії контролюють 80 відсотків території Східної Гути.

Нагадаємо, 18 лютого урядові війська Сирії за підтримки російської авіації почали наступ на позиції сирійських повстанців у Східній Гуті. За даними Сирійського моніторингового центру, з того часу в районі загинуло понад 1400 мирних жителів. В урядовій армії заявляють, що взяли під свій контроль більше половини території анклаву.

За даними спостерігачів, в облозі у Східній Гуті перебувають майже 400 тисяч жителів, які не мають доступу до продовольства, питної води та медикаментів.