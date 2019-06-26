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Шевчук просить зняти Садового з виборів і повідомити про підозру

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Адвокат Олексій Шевчук зажадав відкрити справу про підкуп виборців у відношенні Андрія Садового.

Відповідну заяву про злочин глави "Самопомочі" по 4 пункту статті 160 (підкуп виборця) він подав до НАБУ. Як доказ адвокат наводить рекламу групи "Прихильники Самопомочі" в Facebook.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

Телеканал 24

"Бійцям АТО і ООС у Львові виплачують по 100 тисяч гривень допомоги. Це той випадок, коли міська влада на чолі з мером Андрієм Садовим піклується про містян. Тепер Андрій Садовий веде партію "Самопоміч" у Верховну Раду, щоб так зробити по всій Україні" , – йдеться в пості, ілюстрацією до якого служить фото, на якому мер Львова тисне руку людині у формі кольору хакі.

Шевчук просить зняти Садового з виборів і повідомити про підозру

Скріншот

За словами Шевчука, власне, витрат на це в міському бюджеті не передбачено. Також адвокат стверджує, що виборче надання бійцям АТО і ООС грошової допомоги формує у виборця моральне зобов'язання проголосувати саме за партію "Самопоміч" навіть за відсутності контролю за таємним голосуванням, тому це є перешкоджанням формуванню та вільному виявленню волі виборця.

Шевчук просить зняти Садового з виборів і повідомити про підозру
Шевчук просить зняти Садового з виборів і повідомити про підозру
Шевчук просить зняти Садового з виборів і повідомити про підозру

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Особи
Андрій ШевчукАндрій Садовий
Тег
Самопоміч
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