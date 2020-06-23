Шендерович скептично оцінив шанси повернути Крим Україні: Росію "перемогти неможливо"

Російський письменник, драматург і публіцист Віктор Шендерович заявив, що повернути Крим Україні Росію зможе змусити тільки сильне політичне чи економічне потрясіння.

Що стосується військового варіанту деокупації півострова, то його ймовірність він оцінив скептично, пояснивши свою позицію в інтерв'ю народному депутату України від "Європейської солідарності" Олексію Гончаренку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це питання парадигми, в якій площині ми це розглядаємо. Уявити собі Росію, яка повертає Крим, будь-якого правителя тут, який просто повертає Крим Україні, мені дуже важко психологічно. Це підписання договору про капітуляцію. І повинна бути ситуація дуже близька до капітуляції агресора", – вважає Шендерович.

Проводячи паралелі з подіями ХХ століття, він зазначив, що нацистській Німеччині після Другої світової війни допомогли вийти з гітлерівського минулого СРСР і країни-союзники. Однак з Росією, на думку письменника, такий сценарій малоймовірний.

"Росію з військової точки зору неможливо перемогти. Ядерна зброя. І вже що у нас є, так це армія. Значить, повинні скластися якісь політичні обставини, економічні, перш за все, щоб це стало неминучим. Страшно подумати, що повинно бути для того, щоб це трапилося. Для того, щоб хтось від імені Росії визнав. Він не буде популярною людиною в отруєній людській масі, якій 20 років пояснювали, що ми кращі, сильні, альфа-самці, всі нас бояться і поважають, люблять. А хто не любить, той боїться. І що ми маємо рацію", – пояснив він своє скептичне ставлення до ймовірності добровільної відмови окупантів від Кримського півострова.

Шендерович вважає, що майбутня доля цієї території повинна розглядатися в парадигмі єдиної Європи. В такому випадку, поділився він своїми думками, Росія повинна перестати бути "головним болем" для Європи і стати її частиною або хоча б погодитися прямувати цим шляхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шендерович заявив, що всі росіяни, які підтримали окупацію українського Криму, є дурнями і негідниками. За його словами, кожен з прихильників цього злочину свідомо керувався своїми корисливими інтересами.