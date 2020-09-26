Яценко не спростував свою причетність до зняття з виборів мера Умані

Нардеп від фракції "За майбутнє" Антон Яценко не став заперечувати свою причетність до зняття мера Умані Олександра Цебрія з місцевих виборів.

На ситуацію відомий схематозник часів президента-втікача Віктора Януковича відреагував у хамській манері на своїй сторінці у Facebook у суботу, 26 вересня.

За його словами, йому зателефонував невідомий чоловік і назвався Геннадієм Корбаном. Голос був схожий, запевнив нардеп.

"Мавпа вимагала, щоб я вплинув на виборчу комісію Уманської ОТГ, для реєстрації іншої мавпочки, яка нібито не змогла навіть правильно скласти й подати документи!" – зухвало заявив Яценко.

Яценко зухвало відреагував на скандал із виборами в Умані.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні мер Дніпра Борис Філатов у прямому ефірі українського телебачення розповів, що Антон Яценко стоїть за зняттям із виборів глави Умані Олександра Цебрія. Він закликав лідерів парламентських фракцій вплинути на ситуацію й надати жителям міста право вибирати мера. За даними ЗМІ, Яценко контролює 12 із 18 членів комісії в Умані.

Також є дані про те, що Яценко шукає можливості не допустити до виборів чинного мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Нагадаємо, ще два роки тому OBOZREVATEL розповідав про те, що українці повинні були платити по тисячі гривень за внесення в базу інформації про вартість нерухомості, яку вони хочуть продати. Кілька фірм, які, ймовірно, були пов'язані з Антоном Яценком, повинні були заробити на цьому більше 600 мільйонів на рік.