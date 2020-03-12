Шеф-редактор OBOZREVATEL переміг Кличка в армреслінгу: з'явилося відео

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар запропонував меру Києва Віталію Кличку взяти участь у челенджі – помірятися силами в армреслінгу.

Зробити це вони вирішили під час інтерв'ю для авторського проєкту Сохара "Орестократія" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене є одна пропозиція: можемо просто зараз помірятися на армреслінгу? Цікаво, який у мене шанс", – звернувся шеф-редактор OBOZREVATEL до Кличка.

Міський голова столиці погодився на такий незвичайний виклик, однак пожартував, що він опиниться у патовій ситуації як колишній спортсмен.

Орест Сохар переміг Віталія Кличка в армреслінгу Скріншот відео

Орест Сохар переміг Віталія Кличка в армреслінгу Скріншот відео

"Немає питань. Якщо виграю я – у мене no win situation, дуже погана позиція. Якщо я зможу вас перемогти, скажуть: "Ну, Кличко, переміг", а якщо програю: "Фууу, Кличко програв", – зіронізував мер Києва.

Однак Сохар все ж переконав його взяти участь в авантюрі. "Так це ж челендж. Челендж – це нові можливості", – сказав він.

За підсумками поєдинку Сохару все ж вдалося здолати суперника і виграти. В кінці Кличко навіть запропонував йому повторити експеримент на спеціальному столі.

Орест Сохар переміг Віталія Кличка в армреслінгу Скріншот відео

Прочитати повний текст інтерв'ю можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Кличко зізнався, що, обираючи між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, він обрав би свого брата Володимира, оскільки з ним можна сміливо йти у розвідку.

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