"Шатдаун" у США: суперечка навколо бюджету триває

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою.Перговори між представниками уряду США та членами Конгресу від Демократичної пратії США щодо припинення "шатдауна" завершились "без суттєвого прогресу". Про це президент США Дональд Трамп повідомив у суботу, 5 січня, у Twitter.

За словами ж віце-президента США Майка Пенса, переговори були "конструктивними" і мають продовжитись у неділю. Пенс наголосив, що доносить до переговорників з Демократичної партії позицію Трампа про необхідність фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою, передає агенція Reuters.

Демократи ж закликають адміністрацію президента спершу розблокувати роботу федеральних установ, інакше консенсус щодо фінансування муру не може бути досягнутий.

Головний камінь спотикання між республіканцями й демократами США - зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект, який обійдеться у п'ять мільярдів доларів. Республіканці готові виділити на це 1,3 мільярда доларів.

Частковий "шатдаун" у США триває з 22 грудня. 800 тисяч чиновників та працівників федеральних установ не отримують винагороди за виконання своїх обов'язків, а тому змушені брати відпустку власним коштом. 3 січня палата представників Конгресу США схвалила законопроекти щодо фінансування низки американських державних органів федерального рівня, чия робота була частково призупинена. Але Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою та погрожує заблокувати роботу уряду "на місяці та роки".