"Шатдаун" у США став рекордним в історії за тривалістю

Розпочався 22-й день вимушеної зупинки роботи частини федеральних органів у Сполучених Штатах, що стало рекордом за тривалістю за всю історію країни.Нинішня вимушена зупинка роботи частини федеральний органів Сполучених Штатів - так званий частковий "шатдаун" (government shutdown) - стала рекордною за всю історію країни. У ніч на суботу, 12 січня, розпочався 22-й день вимушеного простою частини держустанов.

Попередній найдовший "шатдаун" мав місце з грудня 1995-го по січень 1996 року в часи президентства Білла Клінтона. Тоді вимушена зупинка роботи федеральних органів тривала 21 день, зазначає агенція новин AFP.

Нагадаємо, члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований президентом США Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою, реалізація якого коштувала б понад п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на це не більше 1,3 мільярда доларів.

Через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тож з 22 грудня внаслідок технічної відсутності фінансування в США почався частковий "шатдаун" федеральних органів. Велика кількість держустанов закрита. Це призвело до відправки у вимушену відпустку близько 380 тисяч чиновників. Ще 420 тисяч, від роботи яких держава не може відмовитися, змушені працювати безоплатно.

Трамп неодноразово погрожував запровадити надзвичайний стан, що дозволило б розпочати зведення загорожі без схвалення фінансування Конгресом. Однак напередодні він заявив у Білому домі, що не піде на цей крок "так швидко", а хоче, аби Конгрес виконав свою роботу та схвалив фінансування.

Раніше хазяїн Білого дому також погрожував, що "шатдаун" може тривати дуже довго - місяці або й роки. Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку на Давоський економічний форум.

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