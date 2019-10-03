Шарія і Добкіна позбавили фінансування: Рада підтримала ідею Томенка

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №1029, яким скасовується державне фінансування політичних партій, що подолали 2% бар’єр, і зменшується вдвічі для тих, які подолали 5% бар’єр.

Таке рішення було реакцією на петицію, яку зареєстрував лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко про повне скасування державного фінансування політичних партій, враховуючи з тими, які потрапили до парламенту. За рекордні два тижні вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

За словами Томенка, все ж Рада ухвалила не те рішення, якого вимагали люди, котрі підписували петицію, оскільки вони хотіли відмінити повністю фінансування усіх партій — тих, які набрали 2% і 5%.

Верховна Рада

"Безперечно, навіть часткове скасування видатків на партії — позитивний результат. Так, за 5 років ми зекономили 1,5 мільярда гривень від платників податків. Бюджетні кошти не отримають партії Добкіна-Кернеса, Шарія, Ляшка, Гройсмана, і це певне досягнення. Однак люди голосували за повну відміну держфінансування всіх партій – і тих, які набрали 5%, і тих, які мають 2%. Тому наша команда продовжуватиме вимагати повного скасування бюджетного фінансування, адже левова частина грошей, які витрачались на фінансування партій попереднього скликання, зокрема пішла й на політичну рекламу лідерів. Досі залишається законним цинічне використання грошей громадян для того, щоб їх же вітали зі святами чи розміщали рекламу про те, які хороші лідери партій", — зазначив Томенко.

Його також вразило те, що багато депутатів не підтримали ініціативу.

"Здивувало, що за обмеження державного фінансування партій не проголосував жоден депутат із фракцій Порошенка, Бойка-Медведчука, Тимошенко й Вакарчука. Можливо, вони вважають, що їм гроші потрібніші, ніж для української армії, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та територіальних громад", — наголосив політик.

Він повідомив, що команда й надалі вимагатиме заборонити використовувати бюджетні гроші на політичну рекламу, а згодом і скасувати державне фінансування партій взагалі.

"Поки ми є бідною, воюючою та корупційною державою, необхідно повністю заборонити державне фінансування. Ще раз закликаємо керівників партій, які представлені в парламенті, скористатися нормою закону про добровільну відмову від грошей платників податків на власну рекламу та перенаправити їх для вирішення нагальніших проблем, які сьогодні існують у країні", — підкреслив Томенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту, фінансування втратили 6 політсил, які набрали на виборах до Верховної Ради більше 2%, але не подолали прохідний бар'єр. Це партії "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Партія Шарія", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Українська стратегія Гройсмана" і ВО "Свобода".

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