Собі тисячі, а людям копійки: на які гроші живуть топчиновники в Україні

Зарплати українських міністрів стали однією з найбільш обговорюваних тем кінця 2019 й початку 2020 року. Членів Кабміну не влаштовує нібито низький дохід, а громадськість обурюють багатотисячні премії, які їм виписали в грудні.

Скільки заробляють в Кабінеті міністрів і чому їм не варто скаржитися – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Зарплати членів Кабміну:

Всі цифри були надані самим Кабінетом міністрів у вигляді таблиці. Там вказана зарплата за три місяці осені і грудень – останній місяць розписаний трохи докладніше. За перший місяць роботи в Кабміні чиновники отримали різні суми. Найменше заробив Міністр молоді та спорту Володимир Бородянський – 9142 гривень, а найбільше Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 55390 гривень. До грудня зарплати кожного міністра виросли, а крім того, їм дали величезні премії. У перший місяць зими найменше заробив Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет – 17544 гривень (він єдиний залишився без премії), а найбільше Міністр закордонних справ Вадим Пристайко – 233 893 гривень.

Зарплати в Кабміні

До цієї таблиці є питання. Одне з них – як нараховується зарплата, що розберемо на прикладі Гончарука. За грудень йому виплатили 76 190 гривень. Ця сума складається з 40 000 "надбавок та іншого" і 36 190 гривень премії. Тобто у звітності або не вказано оклад, або вони припустилися помилки під час складання. У першому разі їхній заробіток вищий і таблиця, по суті, бреше.

Другий момент радше маніпулятивний, вважає ексміністр соцполітики Павло Розенко. Зважаючи на таблицю, здається, ніби зарплата вказаних у ній осіб становить приблизно 50-60 тисяч гривень. Однак це не зовсім так – у деяких очільників відомств цифри сильно скачуть. Наприклад, Тимофій Милованов за вересень отримав майже 15 тисяч, за жовтень – 18 тисяч, за листопад – 80 тисяч, а за грудень – 222 тисячі, з яких майже 150 – премія. Фактично, через премію і вирівнюється середній показник зарплати – так і в інших міністрів.

"Давайте за 10 років візьмемо доходи чиновника і покажемо, що у нього "насправді" з урахуванням попередньої роботи, середня зарплата 10 тисяч гривень. Що ви там від нього хочете? Це маніпуляція. Кабмін намагається замилити очі людям і перевести від теми того, чому вони отримали премії по 1600%, на тему того, що в середньому у них вийшла велика зарплата за всі місяці роботи", – обурився в коментарі OBOZREVATEL Павло Розенко.

Питання в нього і до самих премій – чим вони обумовлені (яке має бути KPI чиновника, щоб виправдати таку премію) і чому вони виплачені заднім числом.

Зарплати в Кабміні

Платять мало: що міністри говорять про зарплати

Заяви членів Кабміну про низькі зарплати вже кілька тижнів викликають бурхливі обговорення в суспільстві. Міністр економіки Тимофій Милованов, наприклад, тричі скаржився на низький оклад і переконував, що цих коштів вистачає тільки на таксі. Вперше він заговорив про це на початку грудня, потім – в середині, а наступного разу – посеред січня. І якщо у вересні й жовтні його зарплата становила 15-18 тисяч гривень, то в листопаді – майже 80 тисяч. А в грудні разом із преміями – понад 220 тисяч (на руки отримав 179 тисяч гривень). На думку Милованова, він повинен отримувати 5-10 тисяч доларів.

Говорив про це в грудні і міністр юстиції Денис Малюська. Його зарплата і справді нижча, ніж у багатьох його колег (спершу була орієнтовно 20 тисяч, після зросла до 35 тисяч), а ось його премія в грудні перевищила 190 тисяч гривень.

"Останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато хто з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 000 гривень. Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч грн – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це вимагає коштів", – заявляв він у грудні.

У січні міністерка освіти Ганна Новосад сказала, що її зарплати недостатньо – сама прожити на неї вона може, а ось якщо захоче створити сім'ю, то цього буде мало.

Її заробіток становить орієнтовно 37-39 тисяч гривень, в грудні трохи повищав – 45 тисяч. А ось премію їй виписали у 96 тисяч гривень.

Зарплати в Кабміні

Знали, куди йшли: чому слова про низькі зарплати недоречні

На думку Розенка, міністрам нічого критикувати нібито низькі зарплати, мовляв, знали, куди йшли. А саме обурення громадськості викликають не стільки суми премій, а відсутність пояснень, за що їх дали – Кабміну явно не вистачає діалогу з народом.

"Питання, я думаю, не в сумах. Не стільки суми збурили суспільство, чи мене. Збурила сама постановка питання таких премій. За що вони? За які досягнення? Суспільство не розуміє, що такого зробили члени уряду, щоб наприкінці року собі виписати премію в 1000%. Який результат роботи за пів року продемонстрували члени уряду? Просто розмова про те, що "я ефективний менеджер, тому платіть мені багато" – це, на мій погляд, абсолютно аморальний і недержавницький підхід. Це шантаж суспільства", – висловився Павло Розенко.

Аналогічну риторику використовує й інший ексміністр соцполітики Андрій Рева – він теж вважає висловлювання топчиновників шантажем і маніпуляцією.

"Мало того, ще й шантажують. Як цей міністр Малюська, який кричав, що менш ніж за 80 тисяч працювати не буде. То навіщо ти йшов працювати? Вони там всі розповідали, що прийшли з бізнесу, що їм за країну прикро. Але бачите, більше за три місяці їм протриматися не вдалося. І ми обговорюємо їхні зарплати, а не зарплати вчителів, лікарів, військовослужбовців – це "неважливе питання", – обурився в коментарі OBOZREVATEL Рева.

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А що в інших країнах?

Фактично, до грудневих премій доходи українських міністрів були значно нижчими, ніж у європейських колег. Однак з ними вони вирівнялися в цій "гонці", навіть перегнали топчиновників деяких країн.

Наприклад, прем'єр-міністр Греції отримує приблизно 165 тисяч гривень, Іспанії – 200 тисяч, Португалії – понад 140 тисяч. У Латвії – 120 тисяч, а в Литві – 100 тисяч.

У Західній Європі зарплати значно вищі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель має орієнтовно 740 тисяч гривень, прем'єр Великобританії Борис Джонсон – 430 тисяч. Приблизно така ж сума у його колег із Норвегії та Швеції.

Високі зарплати для топчиновників – це не погано. Однак для цього вони повинні дуже якісно виконувати свою роботу, справді підвищувати рівень життя громадян країни і піклуватися про їхнє благополуччя, а не про свої кишені. Крім того, прибутки можуть бути високими, але зрозумілими й прозорими. А зараз створюється ситуація, що основна зарплата у міністра може бути нижчою, ніж у початківця айтішника, а ось роздута премія перевищує всі мислимі норми.

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