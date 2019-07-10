Шантаж, шпигунство і кримінальна справа: спливли темні факти з біографії Смешка

Кандидат у народні депутати, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко в минулому був причетний до безлічі скандалів. Крім того, політик був замішаний в корупції.

Зараз же багато запитань викликає його декларація. Майно, зазначене в ній, ймовірно, було отримане в результаті афер. Про них детально розповідається в сюжеті на YouTube-каналі "ГляделкаUA" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наприклад, після того, як Смешко став начальником ГУР МО, він почав звільняти професійних кадрів, призначаючи на їх посади тих, хто були вірні і лояльні до нього. Також він шантажував деяких офіцерів, зібраним на них компроматом.

Ігор Смешко "Телеканал 24"

У 2000 році проти Смешка було порушено кримінальну справу за зраду Батьківщини у формі шпигунства. Але коли у 2003 році він став головою СБУ, всі матеріали за цією кримінальною справою зникли.

У 2008 році надбанням громадськості стала інформація про те, що ГУР МО під керівництвом Смешка взяло під свій контроль з метою отримання прибутку бар "Варшава". Також з колишнім розвідником пов'язували аферу з будівництвом житла для співробітників СБУ.

Що стосується його декларації, то для багатьох вона стала подивом. У ній зазначено, що політику належить 14 земельних ділянок, будинок і дві квартири, ще два будинки будуються, база відпочинку і кілька паркомісць, три авто, $121 тис., 112 тис. євро, 9 300 гривень. Ще $270 тис. у нього лежить готівкою.

Як писав OBOZREVATEL, в партійних списках Смешка були помічені корупціонери і кучмісти.

Крім того, в політсилі назрів конфлікт через манірну поведінку її лідера Ігоря Смешка і ігнорування ним демократичних цінностей.

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