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7 лютого • оновлено в 09:18
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Шансон – все? З українських маршруток і автобусів хочуть прибрати музику та фільми

3.6т
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У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про заборону так званого "акустичного насильства" в громадському транспорті. Документ передбачає заборону на трансляцію музики або фільмів.

Проект закону №3006 від 4 лютого переданий на розгляд керівництва парламенту, повідомляється на сайті Верховної Ради. Його ініціаторами виступили 16 нардепів з різних фракцій.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович / Facebook

Один з ініціаторів документа, народний депутат Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook зауважив, що законопроект дозволить ввести в Україні цивілізовані правила для пасажирських перевезень.

"Ухваливши цей законопроект, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири у всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки “шансону” або якогось серіалу", – зазначив він .

В'ятрович додав, що законопроект дозволяє трансляцію музики або фільмів на пасажирських рейсах, але тільки через навушники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Україні спалахнув великий скандал, коли волонтерів висадили з міжміського автобуса через те, що вони обурювалися показом російського серіалу.

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Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України маршрутка транспорт
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
В принципе,все правильно.Я,когда езжу в маршрутке,или в автобусе,слушаю свою музыку с телефона через наушники.Зачем мне навязанная чужая музыка?А у кого сейчас нет телефона?Хотите музыку,слушайте свою.А у многих есть и современные телефоны,в котором можно смотреть и фильмы.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Надо бы ещё каждого входящего пассажира проверять, не поет ли у него душа.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Цуканов Евгений, душа у московита? Нонсенс!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Цуканов Евгений, душа при отсутствии вменяемости не поёт, а воет
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Браво. Бычье не должно определять Украину ни в чем. Со всем остальным так бы тоже
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