Шансон – все? З українських маршруток і автобусів хочуть прибрати музику та фільми

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про заборону так званого "акустичного насильства" в громадському транспорті. Документ передбачає заборону на трансляцію музики або фільмів.
Проект закону №3006 від 4 лютого переданий на розгляд керівництва парламенту, повідомляється на сайті Верховної Ради. Його ініціаторами виступили 16 нардепів з різних фракцій.
Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович / Facebook
Один з ініціаторів документа, народний депутат Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook зауважив, що законопроект дозволить ввести в Україні цивілізовані правила для пасажирських перевезень.
"Ухваливши цей законопроект, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири у всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки “шансону” або якогось серіалу", – зазначив він .
В'ятрович додав, що законопроект дозволяє трансляцію музики або фільмів на пасажирських рейсах, але тільки через навушники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Україні спалахнув великий скандал, коли волонтерів висадили з міжміського автобуса через те, що вони обурювалися показом російського серіалу.
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