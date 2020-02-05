Шансон – все? З українських маршруток і автобусів хочуть прибрати музику та фільми

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про заборону так званого "акустичного насильства" в громадському транспорті. Документ передбачає заборону на трансляцію музики або фільмів.

Проект закону №3006 від 4 лютого переданий на розгляд керівництва парламенту, повідомляється на сайті Верховної Ради. Його ініціаторами виступили 16 нардепів з різних фракцій.

Володимир В'ятрович Володимир В'ятрович / Facebook

Один з ініціаторів документа, народний депутат Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook зауважив, що законопроект дозволить ввести в Україні цивілізовані правила для пасажирських перевезень.

"Ухваливши цей законопроект, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири у всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки “шансону” або якогось серіалу", – зазначив він .

В'ятрович додав, що законопроект дозволяє трансляцію музики або фільмів на пасажирських рейсах, але тільки через навушники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Україні спалахнув великий скандал, коли волонтерів висадили з міжміського автобуса через те, що вони обурювалися показом російського серіалу.

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