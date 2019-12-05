"Шанс для Росії!" У США зробили гучну заяву щодо нормандської зустрічі

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор назвав зустріч у "нормандському форматі" шансом для Росії вивести війська з Донбасу та повернути Україні контроль над її територіями.

Про це він заявив на форумі "Точка неповернення", передає УНН. Він вкотре наголосив, що Америка підтримує Україну.

"США підтримують Україну у переговорах в "нормандському форматі", які мають розпочатись у понеділок. Російська Федерація, очевидно, має провину – РФ і її дії призвели до початку того конфлікту, тієї війни, яка триває вже 5 рік", – заявив Тейлор.

Вільям Тейлор зробив гучну заяву перед зустріччю у нормандському форматі

На його переконання, Росія "має вжити кроків для того, щоб розв’язати цю ситуацію зі свого боку".

"І це перше за 3 роки, що лідери "нормандської четвірки" проводитимуть зустріч, і це є можливістю для Росії зі свого боку прийняти рішення і вжити кроки до того, щоб вивести свої війська, вивести своїх бійців з території, які нині перебувають поза контролем української влади, та повернути окуповану частину Донбасу під контроль України. Ми підтримуємо президента Зеленського у цих переговорах в понеділок", – додав американський дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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