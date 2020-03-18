Шахов зізнався, кого міг заразити коронавірусом

Після повернення з Франції народний депутат групи "Довіра" Сергій Шахов, у якого виявили COVID-19, контактував з декількома журналістами та парламентарями.

Про це він повідомив у розмові з Юрієм Бутусовим, написав журналіст на особистій сторінці у Facebook.

"11 березня я повернувся з-за кордону, у мене була поїздка до Франції та Швейцарії. 12-го я о 7:00 ранку був на програмі "Суспільного", "Доброго ранку, країно!", а потім заїхав до Верховної Ради в комітет з екології. У сесійній залі мене не було. Відчув себе не дуже добре. Поїхав додому", – розповів політик.

За його словами, коли у нього з'явилися ознаки захворювання, то він викликав лікарів і попросив зробити тест на коронавірус. Однак тоді у медиків не було їх у в наявності.

"Результати тестування надійшли до мене тільки 18 березня, через шість днів. Мене лікували як від звичайного вірусного захворювання. 15 березня піднялася висока температура до 39 градусів, був сильний кашель, температуру збити не вдавалося. Температура вище за 38 градусів трималася три дні поспіль. Тільки сьогодні мені стало краще, і зараз почуваюся нормально", – додав Шахов.

За його словами, тепер обстежитися мають усі медики, що контактували з ним. Нардеп також підкреслив, що не збирається виїжджати в лікарню, оскільки вважає за необхідне дотримуватися карантину й самоізоляції, виконуючи всі вимоги, які визначила держава.

Зі свого боку Бутусов зазначив, що обстеження на COVID-19 вимагають не тільки лікарі, які приїжджали до Шахова, а й інші люди, котрі мали з ним контакт.

"У сесійній залі Шахов був до поїздки до Франції, де він, найімовірніше, і заразився. Спілкування з прем'єр-міністром Шмигалем у Шахова було 4 березня, тобто до поїздки і до захворювання. Однак депутат спілкувався з колегами на комітеті з екології, нехай і зовсім недовго, і тепер всі ці контактери є потенційно активними або пасивними переносниками коронавірусу та потребують контролю, тестування та самоізоляції", – зробив висновок журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов заразився коронавірусом, ймовірно, після поїздки на курорт Куршевель (Франція).

Свій діагноз 44-річний політик підтвердив у відеозверненні на Facebook, де повідомив, що перші симптоми хвороби у нього проявилися 15 березня.

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