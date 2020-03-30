Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов вилікувався від коронавірусу.

Про це він особисто заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook ввечері в понеділок, 30 березня.

"Мене щойно виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені чисті. Тому я попросився додому", – повідомив нардеп.

Шахов заявив, що буде перебувати в самоізоляції, щоб звільнити палату для інших пацієнтів.

Сергій Шахов

Як писав OBOZREVATEL, про зараження Шахова коронавірусом стало відомо 18 березня. Ймовірно, він заразився після поїздки на курорт Куршевель (Франція).

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