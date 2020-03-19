Шахов заявив, що у Зеленського перед ним вибачилися

Народний депутат України Сергій Шахов, який заразився коронавірусом, заявив, що в Офісі президента вибачилися перед ним за озвучену Володимиром Зеленським інформацію про те, що картка Шахова була зареєстрована в залі Верховної Ради в той час, коли сам нардеп був відсутній у парламенті.

Про це він сказав під час прямої трансляції в своєму Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський і Сергій Шахов

"Я отримав багато дзвінків з Офісу президента про те, що була помилка", – зазначив Шахов.

При цьому він порадив Офісу президента уважніше перевіряти інформацію, і потім тільки повідомляти людям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що 17 березня персональна картка зараженого коронавірусом Шахова була зареєстрована для голосувань і його колеги займалися "кнопкодавством".

У відповідь Шахов опублікував скріншот з сайту парламенту, де видно, що в той день він не брав участі в голосуваннях.

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