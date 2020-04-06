Народний депутат України від групи "Довіра" Сергій Шахов заявив, що повністю вилікувався від коронавірусуа і отримав довідку про це. Також він розкритикував Кабмін за надмірно суворий карантин.

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Критику уряду політик влаштував під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook. Парламентарій дорікнув владу тим, що вона змусила здорових людей зіткнутися з безвихіддю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Здуру можна молитися і голову поламати. Це якраз приказка про Кабмін, який посилив правила карантину. Карантин, звичайно, потрібен. Але не з такими моментами, коли Кабмін повністю начхав, накашляв на Конституцію і хоче заразити наші закони своєї безграмотністю!" – обурився нардеп.

Сергій Шахов Скріншот відео

"Шановні міністри, ви подивіться, що коїться в країні! І яким чином вона повинна вийти з карантину? Аби ваш карантин не похоронив економіку і здорових людей, які сьогодні голодують. За статистикою 85% населення України вже витратили свої заощадження. Практично справа йде до голоду! Ви подивіться, як злочинність може зрости в нашій країні! Тому я закликаю Кабмін переглянути правила карантину", – звернувся він до українського уряду.

Також Шахов дорікнув ЗМІ надмірним нагнітанням і тим, що вони сіють паніку серед населення. Ще одна претензія парламентарія стосувалася величезних штрафів за порушення карантинних заходів.

"До чого були введені незрозумілі штрафи 17-34 тис. грн, коли пенсія – 1,5 тис. грн, коли мінімальна зарплата 3 тис. гривень? Людині звідки взяти ці гроші? Ви їм дасте ці гроші?" – звернувся нардеп до уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про зараження Шахова коронавірусом стало відомо 18 березня. Ймовірно, він захворів після поїздки на курорт Куршевель (Франція).

31 березня нардеп заявив, що його легені чисті і він одужав.

Також Шахов висловив думку про те, що COVID-19 нібито створили, щоб спровокувати обвал світової економіки. З цього приводу він звернувся до президента України Володимира Зеленського.

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