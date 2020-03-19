Народний депутат України Сергій Шахов, який заразився коронавірусом, заявив, що його картка не голосувала у Верховній Раді 17 березня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідний скріншот з сайту парламенту. Також нардеп записав відео, в якому розповів про своє самопочуття (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Сергій Шахов / Facebook

"Я не був присутній і не був зареєстрований 17 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття. Ані я, ані тим більше мої колеги замість мене не голосували. Щоб перевірити цю інформацію, досить уважно подивитися сайт ВР", – зазначив він.

Шахов закликав Офіс президента перестати займатися пошуком сенсацій серед депутатів.

"Дуже шкода, що Ваша команда досі не розібралася і дезінформує Вас в таких елементарних питаннях. Сьогодні, в ці важкі часи, багато українців не можуть повернутися додому, у лікарнях не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів, вартість медичних масок зросла в 10 разів, а Ваш Офіс займається пошуком "сенсацій" серед депутатів. Але часи шоу закінчилися! ПрацюйТЕ! " – додав нардеп.

Також він розповів про своє самопочуття на п'ятий день хвороби. "Зі мною все добре. П'ятий день моєї хвороби показує, що не такий страшний цей коронавірус", – підкреслив Шахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що 17 березня персональна картка Шахова, який заразився коронавірусом, була зареєстрована для голосувань і його колеги займалися "кнопкодавством".

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