Шахов у Раді зажадав відставки глави ОДА Луганщини

Народний депутат Сергій Шахов озвучив вимогу про відставку голови облдержадміністрації Луганщини Сергія Гайдая та голови ДСНС області Михайла Пшика.

Відповідну заяву нардеп зробив із трибуни Верховної Ради, за його словами, від "імені всіх громадян, які вчергове підтримали команду" партії "Наш край". Про це він також повідомив у своєму Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте про кінця новини).

"В наші приймальні щодня приходять СОТНІ звернень від людей, які довіряють не діючому губернатору, а команді реальних патріотів рідного краю", – зазначив він.

Він наголосив на провині чинної влади у двох масштабних пожежах, що відбулися на Луганщині, масовому вивезенні лісу, прикриванні злочинів та бездіяльності.

"Сьогодні їм начхати на проблеми погорільців. Плювати на медичну систему та захист жителів області. Вони скасували вибори всюди, де лише змогли знайти формальні приводи. І зазнали нищівної поразки там, де не змогли заборонити людям висловити ставлення до діючої влади!" – наголосив Шахов.

"Ми вимагаємо відставки губернатора Гайдая та глави ДСНС Пшика. Ваші ігри в політику та неспроможність або небажання працювати для мешканців області вже очевидні всім! Ви відповідаєте за смерті людей та згорілі будинки! Досить вбивати Луганщину!" – наголосив нардеп.