Шахов у Раді закликав депутатів "почути людей" та усунути з посад низку міністрів

Депутати Верховної Ради України мають невідкладно "почути людей" та почати діяти в інтересах українців: виплатити зарплати, підтримати ФОПів, повернути розграбований коронавірусний фонд та відсторонити від посад низку міністрів, що привели країну до кризи.

Відповідні вимоги під час засідання 1 грудня озвучив народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов. Він наголосив, що влада довела країну до такого зубожіння, що немає грошей навіть на оплату ключових соціальних статтей.

"Поки наші європейські сусіди підтримують бізнес, в Україні влада вбиває ФОПів", – наголосив нардеп, нагадавши про мітинг підприємців, які цього дня зібралися під стінами парламенту.

"Ми вимагаємо негайно звернути увагу на пенсіонерів, вчителів, у яких забрали все, що можна було. А аж через рік будемо розглядати заробітні плати. До наших приймалень у Луганській області і по всій країні, де є шахти, стоять жінки з дітьми і вимагають, щоб людям виплатили заробітні плати за пів року. Хто за це відповідатиме", – зазначив нардеп.

"Ми вимагаємо негайно відсторонити від посади голову адміністрації Луганської області, який спалив людей живцем, який наніс збиток регіону в 22 млрд грн. Ми вимагаємо сьогодні відсторонити від посади міністра енергетики, міністра охорони здоров'я, який довів за пів року таку ситуацію в країні. Вимагаємо негайного виконання цих дій", – закликав Шахов.

"Зупиніться, бо ваш непрофесіоналізм із навіженою швидкістю штовхає державу в прірву!" – додав нардеп у своєму Facebook.