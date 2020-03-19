Народний депутат України від групи "Довіра" Сергій Шахов заявив, що не боїться розповідати про свої симптоми коронавірусу та готовий робити це, щоб люди не панікували.
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Про те, який у нього перебіг хвороби, парламентар розповів у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Сергій Шахов
Скриншот відео
"До вечора 12 березня у мене піднялася температура. Я сильно хотів пити, пропітнів, але температура не знижувалася – 38. Жарознижувальні не допомагали. На другий день я терпів, пив жарознижувальні, температура піднялася до 39, за кілька годин впала. Сильний був озноб, ломило кістки, був головний біль, боліли дуже очі. Кашлю практично не було, трохи підбухикував", – поділився новинами про своє самопочуття Шахов.
Нардеп додав, що постійно контролював свою температуру, і через деякий час вона нормалізувалася. Однак він, як і раніше, погано спав ночами й часто прокидався, щоб попити води. "Я готовий заявляти на весь світ про свої симптоми й про те, що відбувається з Шаховим", – підкреслив нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" заразився коронавірусом COVID-19.
Спершу нардеп інформацію заперечував, але після розголосу в ЗМІ зізнався про хворобу. Шахов записав відеозвернення.
Пізніше він зізнався, що контактував з декількома журналістами та парламентарями.
19 березня стало відомо, що дружина Шахова також підхопила коронавірус.
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