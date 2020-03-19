Шахов показав результат аналізу на коронавірус. Офіційний документ

Нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов, який заразився коронавірусом COVID-19, показав медичну довідку з діагнозом.

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Документ він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Нарешті отримав фізичну довідку з результатами аналізу. Тест на COVID-19 показав позитивний результат", – йдеться в повідомленні.

Результати тесту на коронавірус Facebook Сергій Шахов

Нагадаємо, що народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" підтвердив, що заражений китайським коронавірусОМ COVID-19.

Політик заявив, що не боїться розповідати про свої симптоми і готовий робити це, щоб люди не панікували. При цьому дружина депутата Шахова теж підхопила коронавірус.

Сергій Шахов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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