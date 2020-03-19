Шахов показав результат аналізу на коронавірус. Офіційний документ

Нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов, який заразився коронавірусом COVID-19, показав медичну довідку з діагнозом.
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Документ він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Нарешті отримав фізичну довідку з результатами аналізу. Тест на COVID-19 показав позитивний результат", – йдеться в повідомленні.
Результати тесту на коронавірус
Facebook Сергій Шахов
Нагадаємо, що народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" підтвердив, що заражений китайським коронавірусОМ COVID-19.
Політик заявив, що не боїться розповідати про свої симптоми і готовий робити це, щоб люди не панікували. При цьому дружина депутата Шахова теж підхопила коронавірус.
Сергій Шахов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов заразився коронавірусом, ймовірно, після поїздки на курорт Куршевель (Франція).
Після повернення Шахов спілкувався з представниками нового Кабінету міністрів.
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що 17 березня персональна картка зараженого коронавірусом Шахова була зареєстрована для голосувань і його колеги займалися "кнопкодавством".
У відповідь Шахов опублікував скріншот з сайту парламенту, де видно, що в той день він не брав участі в голосуваннях.
Співробітники Міністерства охорони здоров'я прибутку в приміщення Верховної Ради України в Києві, щоб провести всі необхідні заходи.
11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавырусу Covid-19.
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