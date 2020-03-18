Шахов ізольований: Зеленський розповів про загрозу коронавірусу у Верховній Раді

Всі, хто контактував з хворим на коронавірус нардепом Сергієм Шаховим, вже встановлені і пройдуть тест на коронавірус.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський ввечері в середу, 18 березня, в новому відеозверненні.

"Пан Шахов ізольований. Вчора в системі "Рада" була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги "кнопкодавили", на жаль. Але, на щастя, депутата Шахова не було в залі засідань Верховної Ради України", – розповів президент.

Шахов захворів коронавірусом. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

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