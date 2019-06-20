Нехай розважаються! Зеленський дозволив мажорам "мигалки"

Президент України Володимир Зеленський повернув дозвіл "мажорам" встановлювати проблискові маячки на автівки.

Для цього він скасував указ третього президента Віктора Ющенка №567 "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах", пишуть Патріоти України.

Володимир Зеленський УНІАН

Таким чином голова держави повернув те, що прибрали на вимогу українців після першого Майдану.

Відповідний указ №416/2019 Зеленський підписав в четвер, повідомляється на сайті президента. "Визнати такими, що втратили силу: указ президента України від 30 березня 2005 року №567", – йдеться в тексті документа.

Крім того, цим же указом визнані такими, що втратили силу п.6 ст.1 указу президента від 11 квітня 2008 року №333 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів президента України" та п.6 ст.1 указу від 16 грудня 2014 року №934 "Про внесення змін до деяких указів президента України", які вносили зміни в указ №567.

Указом №567 встановлювалося, що спеціальні світлові сигнальні пристрої синього кольору та звукові сигнальні пристрої можуть установлюватися виключно на службових транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб під держохороною, або на транспортних засобах міліції, оперативних або спеціальних транспортних засобах військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку в ЗСУ, внутрішніх військ МВС, податкової міліції, служб безпеки дорожнього руху, СБУ, Держдепартаменту з питань виконання покарань, швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, служб інкасації та перевезення цінностей Національного банку України та банків України, Управління державної охорони України за наявності спеціального дозволу, що видається департаментом Державтоінспекції МВС.

Спеціальні світлові сигнальні пристрої червоного, зеленого кольору могли встановлюватися виключно на транспортних засобах підрозділів Державтоінспекції МВС та Управління держохорони України.

Указ забороняв видачу будь-яких документів, що надають право або містять прохання про надання права безперешкодного проїзду автотранспорту.

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При цьому скасовувалися укази другого президента Леоніда Кучми від 6 лютого 2004 року №165 "Про заходи щодо впорядкування проїзду автомобілів, оснащених спеціальними пристроями, та державних номерних знаків єдиного зразка" і від 15 березня 2004 року про внесення змін до указу №165, а також розпорядження від 6 лютого 2004 року №19 "Про громадські формування при Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України".

П.6 ст.1 указу №333 2008 року передбачив розширення переліку відомств, які можуть на своєму транспорті використовувати спеціальні світлові сигнальні пристрої синього кольору та звукові сигнальні пристрої, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

П.6 ст.1 указу від 2014 року передбачив заміну в тексті указу №567 внутрішніх військ МВС Національною гвардією в зв'язку зі створенням відповідного відомства.

Користувачів соцмереж обурив відповідний указ Зеленського.

"Патріоти України"

"Патріоти України"

"Патріоти України"

"Патріоти України"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський скасував більш ніж 150 указів, виданих його попередниками, першими трьома президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, а також екс-президентом Віктором Януковичем.

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