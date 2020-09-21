Шабунін про загрозу втрати безвізу: в ОП обрали бути дурачками

У скандалі навколо руйнування антикорупційних органів та загрози втратити безвізовий режим в Офісі президента обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками".

Про це в інтерв‘ю "Українській правді" заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, в ОП все розуміють, і таку поведінку обрали свідомо.

"Чому Зеленський і його команда ведуть себе, як м’якше сказати, неадекватно? Довгий час у нас була дискусія: вони реально не розуміють, що роблять, або навпаки – все розуміють і це свідомі рішення і дії? Я все більше схиляюся до другого, що обрана комунікаційна стратегія – бути дурачками. От дурачкам пробачають, дурачків не ненавидять. "Ну вони хароші, просто вони не понімають", – зазначив Шабунін.

Він також наголосив: наратив, про те, що Зеленський нібито просто не розуміє – дуже зручний для нього.

"Або "це все злий Єрмак, який постійно обманює хорошого, але недосвідченого Зеленського".

Все Зеленський добре розуміє, в тому числі в історії з САП. І коли він вкидає оцю дурницю про те, що це Порошенко розказує… Порошенко послів G7 попросив із заявою вийти? Чи, може, Порошенко змусив виходити євродепутатів з заявами? Точно ні. І Зеленський не може цього не розуміти. Тому мені здається дуже важливим завданням зараз – пояснити суспільству, що Зеленський все розуміє і він несе відповідальність за все", – переконаний голова правління ЦПК.

"Коли тобі задають конкретне запитання, а ти починаєш "це все Порошенко" – це дуже зручно з точки зору комунікації, але в це не можна довго вірити", – говорить Шабунін.

Він вважає, що голосування за членів конкурсної комісії САП свідчить про фактичне формування нової коаліції у парламенті – олігархічно-проросійської.

"Це фактично нова проросійська коаліція, проросійсько-олігархічна коаліція. В олігархів, у першу чергу, і корупціонерів є тактична ціль – знищити антикорупційну інфраструктуру. Якщо у олігархів ціль – просто зруйнувати загрозу, то у проросійських агентів впливу ціллю є не просто знищити антикорупційну систему, а розірвати стосунки України з Заходом, що вигідно Росії. Ну бо неможливо Україні в такому її стані боротися з російською агресією. Ні фінансово, ні дипломатично, ні політично, ні військово", – застеріг Шабунін.