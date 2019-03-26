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"Сезонний авітаміноз?" Гриценко висміяв ажіотаж навколо об'єднання з Тимошенко

1.5тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко з гумором відреагував на ажіотаж у ЗМІ з приводу бажання лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко об'єднатися з ним.

Він здивувався активізації таких ідей серед конкурентів за кілька днів до виборів і виклав свою позицію на сторінці у Facebook.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

"Заголовки новин: "Тимошенко допускає об'єднання з Гриценком". До того: "Бойко допускає об'єднання з Тимошенко". Весна прийшла — сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вони заметушилися?" — написав політик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28 лютого лідера "Громадянської позиції", Анатолія Гриценка помітили з мером Львова Андрієм Садовим у одному з ресторанів Києва.

  • Гриценко повідомив, що на зустрічі обговорювалося висунення на вибори єдиного кандидата від демократичних сил.

  • 1 березня Садовий зняв свою кандидатуру на пост президента на користь Гриценка. Про це лідер політичного об'єднання "Самопоміч" заявив на брифінгу.

  • Також 1 березня зняти свою кандидатуру на користь Гриценко вирішив кандидат у президенти Дмитро Гнап.

  • Голова партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів на підтримку лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка 7 березня.

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Особи
Анатолій ГриценкоЮлія ТимошенкоЮрій Бойко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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