Севастополь – це Україна! У закон Зеленського щодо децентралізації внесли зміни

У доопрацьованому законопроєкті про зміни до Конституції України збережуть особливий статус Севастополя до деокупації Криму.

Про це у Facebook повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Рішення про внесення правки до проєкту закону про децентралізацію було розглянуто в Комісії з питань правової реформи від голови робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в листопаді 2019 року.

"Ми залишаємося на позиції, що жодне місто України не повинно мати спеціальний статус. Але поки АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими територіями й обидва згадуються в резолюціях міжнародних організацій, а також поки статус Криму на рівні Конституції не змінений, видається доцільним із метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені залишити Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю в Конституції України", – йдеться в повідомленні.

Кориневич вважає, що незгадування Севастополя в Конституції України може призвести до пропагандистських тверджень держави-окупанта про те, що Україна "відмовилася" або "забула" про Севастополь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції країни.

Водночас у проєкті закону зникла згадка про "спеціальний статус" Севастополя.

Також окупанти спалахнули гнівом на "ліквідацію" Севастополя президентом Зеленським.

Після Кориневич пояснював, що Україні не потрібен особливий статус для окремо взятих міст, оскільки він породжує серйозні проблеми, пов'язані з територіальною цілісністю нашої країни.

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