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14 січня • оновлено в 12:04
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Севастополь – це Україна! У закон Зеленського щодо децентралізації внесли зміни

1.3т
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У доопрацьованому законопроєкті про зміни до Конституції України збережуть особливий статус Севастополя до деокупації Криму.

Про це у Facebook повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Рішення про внесення правки до проєкту закону про децентралізацію було розглянуто в Комісії з питань правової реформи від голови робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в листопаді 2019 року.

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"Ми залишаємося на позиції, що жодне місто України не повинно мати спеціальний статус. Але поки АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими територіями й обидва згадуються в резолюціях міжнародних організацій, а також поки статус Криму на рівні Конституції не змінений, видається доцільним із метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені залишити Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю в Конституції України", – йдеться в повідомленні.

Кориневич вважає, що незгадування Севастополя в Конституції України може призвести до пропагандистських тверджень держави-окупанта про те, що Україна "відмовилася" або "забула" про Севастополь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Зеленський Антон Кориневич
Місце
Україна
Теги
Крим законопроект
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-ина недострана сказочных далбаящуров.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Постоянный представитель президента Украины в АР. Интересно, как часто этот фантом бывает в АР?
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Антибандеровец Yuri
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