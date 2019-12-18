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18 грудня • оновлено в 14:46
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"Севастополь не забули!" У Зеленського виправдалися за скандальне рішення

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В Україні не потрібен особливий статус для окремо взятих міст, оскільки він породжує серйозні проблеми, пов'язані з територіальною цілісністю нашої країни.

Про це заявив керівник Представництва глави держави в АРК Антон Кориневич на своїй сторінці в Facebook. "Про місто Севастополь ніхто не забув. Якщо відійти від радянського й російського наративу про особливий статус для окремо взятих міст. Переконаний, в Україні не має бути особливого статусу для будь-яких міст. Київ як столиця має статус міста-столиці, і це предмет окремого врегулювання, але це не особливий правовий статус", – сказав він.

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У Зеленського виправдалися за скандал через Севастополь

У Зеленського виправдалися за скандал через Севастополь

RT

На його переконання, саме особливий правовий статус Севастополя за фактом став однією з причин окупації півострова в 2014 році.

"Саме він, по суті, створив підстави для розміщення на території України військової бази іноземної держави, в подальшому це використовували для захоплення наших територій і розв'язання війни, міжнародного збройного конфлікту, окупації частин території нашої держави",пояснив Кориневич.

За його словами, доцільно розглянути варіант перехідного станновища Севастополя на час окупації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти в Криму спалахнули гнівом на "ліквідацію" Севастополя Зеленським.

Зі свого боку український політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що в Конституцію України під виглядом децентралізації можуть бути внесені зміни, які закріплять особливий статус Донбасу і відмова від анексованого Криму.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Проблемы с территориальной целостностью появляются не из-за статусов, а из-за неуважения к правам человека и демократическим ценностям.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Kaцaпьe срет кирпичами когда кaцaпaм становится понятно что из Крыма (из Донбасса тоже) эту мpaзь вышибут сраной метлой
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Pavlov Dmitry, Если ты, вафлер винторогий, спокоен, то лететь будешь прямее
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Levitsky Valery, пока ты сраная жыдовзкая метла ошиваешься на Обозе а не в АТО я за Крым спокоен.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, скажить, будь ласка, что есть украинского в Севастополе? то, что является маркером украинской идентичности? Н-И-Ч-О-Г-О!!!... как и во всем Крыму...
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Zhikharev Dmitry, Севастополь находится на краю Российской державы. То есть на границе, ну или на окраине. На окраине. На Окраине. Это и есть единственный маркер.
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