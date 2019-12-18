"Севастополь не забули!" У Зеленського виправдалися за скандальне рішення

В Україні не потрібен особливий статус для окремо взятих міст, оскільки він породжує серйозні проблеми, пов'язані з територіальною цілісністю нашої країни.

Про це заявив керівник Представництва глави держави в АРК Антон Кориневич на своїй сторінці в Facebook. "Про місто Севастополь ніхто не забув. Якщо відійти від радянського й російського наративу про особливий статус для окремо взятих міст. Переконаний, в Україні не має бути особливого статусу для будь-яких міст. Київ як столиця має статус міста-столиці, і це предмет окремого врегулювання, але це не особливий правовий статус", – сказав він.

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На його переконання, саме особливий правовий статус Севастополя за фактом став однією з причин окупації півострова в 2014 році.

"Саме він, по суті, створив підстави для розміщення на території України військової бази іноземної держави, в подальшому це використовували для захоплення наших територій і розв'язання війни, міжнародного збройного конфлікту, окупації частин території нашої держави", – пояснив Кориневич.

За його словами, доцільно розглянути варіант перехідного станновища Севастополя на час окупації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти в Криму спалахнули гнівом на "ліквідацію" Севастополя Зеленським.

Зі свого боку український політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що в Конституцію України під виглядом децентралізації можуть бути внесені зміни, які закріплять особливий статус Донбасу і відмова від анексованого Криму.

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